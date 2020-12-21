شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 مشرف ومشرفة لمتابعة المنصة وسير الاختبارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتبر المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، المعلمين والمعلمات السند الحقيقي للعملية التعليمية دائما والثقة فيهم كبيرة، مثمناً جهود المشرفين والمشرفات والإداريين والإداريات وما لمسه من حرصهم على تجويد عملهم المخلص المقرون بالإنجاز والدقة في إنجاز أعمال المراجعة وإدخال الدرجات والتدقيق.

واطمأن الدكتور المسعودي ميدانيا صباح أمس، على سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول «عن بعد» في عدد من مدارس تعليم جدة، استهلها بزيارة لثانوية الأمير فواز التابعة لمكتب التعليم بشرق جدة، اطلع من خلالها على نظام التصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات والدعم الفني وعملية معالجة الفاقد التعليمي.

من جهة ثانية، باشر 1500 مشرف ومشرفة جولاتهم الميدانية على مدارس تعليم جدة أمس، للإشراف بشكل مباشر على سير الاختبارات ومتابعة دخول الطلاب والطالبات منصة مدرستي لأداء الاختبارات وتقديم الدعم الفني لقيادات مدارس تعليم جدة.