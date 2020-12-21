شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: التقنية لا تغني عن تطوير الكوادر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن التطور التقني لا يغني عن تطوير الكوادر البشرية، نظراً لدورهم المحوري في إدارة النظم التقنية، مشيراً إلى أن الربط التقني يساهم في تيسير الإجراءات، ونقل المعلومات بين الجهات المعنية، واختصار الوقت والجهد، ويرفع كفاءة الاستجابة للحوادث الأمنية، والتنسيق بين الجهات الأمنية، بما يساهم في رفع مستوى الضبط، وينقل المعلومة بيسر وسهولة، ويعزز الاستجابة الفاعلة للوقوعات الأمنية والتعامل معها.

لافتاً إلى أن المملكة تتقدم في الجانب الرقمي على مختلف الصُّعد، وتواصل تعزيز كفاءة خدماتها الحكومية، وتسابق الزمن في تحقيق التميز على مختلف الصُّعد.

جاء ذلك خلال تدشينه بمكتبه أمس الربط التقني بين وكالة الإمارة للشؤون الأمنية وشرطة المنطقة الشرقية عبر منصة «آمن»، بحضور مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء علي بن سعد الجامع، ومدير مركز المعلومات الوطني بالمنطقة سليمان المزيني، ومساعد مدير شرطة المنطقة الشرقية للضبط الإداري المشرف على تقنية المعلومات العميد زياد الرقيطي.