شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف: «شباب القريات» خلقت فرصاً إبداعية والان مع التفاصيل
واستعرض خلال استقباله في مكتبه بمحافظة القريات أمس، رئيس اللجنة محمد بن فايز الرويلي، أعمال اللجنة خلال العام الحالي والتي تضمنت تأسيس لجنة نسائية قدمت العديد من البرامج بالتعاون مع عدد من الجهات، فيما بلغ عدد الساعات التطوعية لدى الشباب 1900 ساعة مسجلة بوزارة الموارد البشرية، وبلغ عدد المتطوعين أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة، كما استفاد أكثر من 55 ألفاً من برامج اللجنة، بالإضافة إلى تقديم عدد من المبادرات.
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