شكرا لقرائتكم خبر عن سكان جليل الطائف: طريق «الوادي» يقتلنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طالب سكان وادي جليل بالطائف، وزارتي الشؤون البلدية والنقل بتنفيذ طريق حديث يتناسب مع التنمية التي تشهدها المحافظة، لاسيما أنه يوصل إلى العديد من المشاريع الكبرى كالمطار وواحة التقنية وسوق الخليج 365، واشتكوا من سوء الطريق الحالي، الذي يشهد حوادث مرورية يومياً نظراً لضيق المسار وكثرة المنحنيات.

وقال كل من مصلح الزايدي ومحمد السواط وعبدالعالي ردة الحارثي وعلي الأسمري، إن طريق وادي جليل بحاجة إلى توسعة عاجلة نظراً لأنه زراعي ولا يتناسب مع الكثافة المرورية التي يشهدها يومياً، وأضافوا أن الطريق يستخدمه الآلاف يومياً بالتزامن مع بدء أعمال البناء والسكن في مخططات وزارة الإسكان ومخططات المنح، التي وزعت على أكثر من 7 آلاف مواطن.

وأشاروا إلى أن الطريق يشهد حوادث مرورية يومياً نظراً لأنه يفتقر لوسائل السلامة وتعبره الشاحنات بكثرة، ما يتطلب توسعته وتنفيذ مشروع للازدواجية.