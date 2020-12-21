شكرا لقرائتكم خبر عن سكان جليل الطائف: طريق «الوادي» يقتلنا والان مع التفاصيل
وقال كل من مصلح الزايدي ومحمد السواط وعبدالعالي ردة الحارثي وعلي الأسمري، إن طريق وادي جليل بحاجة إلى توسعة عاجلة نظراً لأنه زراعي ولا يتناسب مع الكثافة المرورية التي يشهدها يومياً، وأضافوا أن الطريق يستخدمه الآلاف يومياً بالتزامن مع بدء أعمال البناء والسكن في مخططات وزارة الإسكان ومخططات المنح، التي وزعت على أكثر من 7 آلاف مواطن.
وأشاروا إلى أن الطريق يشهد حوادث مرورية يومياً نظراً لأنه يفتقر لوسائل السلامة وتعبره الشاحنات بكثرة، ما يتطلب توسعته وتنفيذ مشروع للازدواجية.
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