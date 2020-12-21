شكرا لمتابعة خبر عن " سلالة كورونا الجديدة أشد ضراوة أم لا " العنزي يوضح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور فرحان بن مطلق العنزي استشاري طب الأسرة، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا أشد ضراوة من كوفيد 19.

وقال العنزي: " لم يثبت حتى الآن أن السلالة الجديدة أشد خطورة أو ضراوة من حيث الأعراض ونسب الوفيات " .

وتابع: " لكن لوحظ زيادة حالات كورونا في المناطق التي تم إكتشاف السلالة الجديدة بها جنوب وشرق بريطانيا، مما أعطى إستنتاجاً لم يثبت حتى الآن أن السلالة الجديدة أسرع إنتشاراً ".

وأشار إلى أنه تم إكتشاف أول حالة من السلالة الجديدة في 13 ديسمبر في مدينة كِنت البريطانية، مضيفًا: " لايمكن الجزم متى بدأت بالظهور، وتم تسجيل 1108 حالة والتي تم تسميتها بـ VUI – 202012/01 .