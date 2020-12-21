شكرا لمتابعة خبر عن " الخثلان " يحذر من ربط آيات الجنة والنار بصور ونشرها بمواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم ربط الآيات بالصور، مثل وضع صور خضرة وأشجار عند آيات الجنة، وصور النيران عند آيات النار.

وأكد الخثلان أن ربط آيات الجنة أو النار بصور ووضعها في وسائل التواصل أمر لا يجوز.

وقال الخثلان: " إن ذلك يعتبر استخفاف بكتاب الله، لأن عالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا، مؤكداً أن الجنة لا يمكن لأحد أن يتصورها ".

وأضاف:" النبي صلى الله عليه وسلم يصف نعيمها فيقول " فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر " فنعيم الجنة فوق مستوى العقل البشري المحدود.