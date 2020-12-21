حكم تقديم موعد الزكاة قبل مرور عام " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، حكم تقديم موعد الزكاة قبل مرور عام.

وقال " السلمي " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " بقناة الرسالة:" الإنسان يؤدي الزكاة إذا حال عليه الحول وذلك أفضل من أن يؤخرها إلى رمضان لأن أداء الزكاة في وقتها أفضل من تأخيرها ولو كان ذلك في رمضان ".

وأضاف " السلمي ":" جواز تعجيل الزكاة إذا كان قد ملك نصابا "، متابعا:" ولا شك أنه يؤدي الإنسان الزكاة إذا حال عليه الحول أفضل من أن يؤخرها لرمضان ".