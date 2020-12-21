شكرا لمتابعة خبر عن حكم تقديم موعد الزكاة قبل مرور عام " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، حكم تقديم موعد الزكاة قبل مرور عام.
وقال " السلمي " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " بقناة الرسالة:" الإنسان يؤدي الزكاة إذا حال عليه الحول وذلك أفضل من أن يؤخرها إلى رمضان لأن أداء الزكاة في وقتها أفضل من تأخيرها ولو كان ذلك في رمضان ".
وأضاف " السلمي ":" جواز تعجيل الزكاة إذا كان قد ملك نصابا "، متابعا:" ولا شك أنه يؤدي الإنسان الزكاة إذا حال عليه الحول أفضل من أن يؤخرها لرمضان ".
كانت هذه تفاصيل خبر حكم تقديم موعد الزكاة قبل مرور عام " فيديو " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.