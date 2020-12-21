«الأرصاد» عن طقس الإثنين: سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين؛ لافتًا إلى تكوّن سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح سطحية نشطة على 5 مناطق.

وقال المركز الوطني للأرصاد: بمشيئة الله تعالى يُتوقّع تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي (حائل و القصيم)، كذلك على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة ـ الباحة ـ عسير) تشمل السواحل منها.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 12و36كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وشمالية غربية بسرعة بين 15 و38كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وتابع أن الرياح السطحية، ستكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة بين 12و38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الإثنين:

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