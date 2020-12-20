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تعليق دخول السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع
لضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرضها
متابعات الخليج 365 - الرياض
اتخذت حكومة المملكة إجراءات احترازية جديدة لضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرضها وضمان سلامتهم، ومنها تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.
كما قررت المملكة تعليق الدخول عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن هذا جاء بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
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