شاهد.. ‏صورة نادرة لقصر الملك سعود في الناصرية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة قصر الملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله- في الناصرية قبل الهدم والتجديد. أظهرت صورة تاريخية نادرة قصر الملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله- في الناصرية قبل الهدم والتجديد. وبدا في صورة أخرى الطريق الرابط بينه وبين وسط ‎الرياض وقصور المربع ويعتبر من الشوارع الفسيحة جداً حينها. وكان الملك سعود بن عبد العزيز- رحمه الله- افتتح قصر الناصرية الجديد بمدينة الرياض في الحي الملكي آنذاك " حي الناصرية " في أواخر عام 1956م

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