شكرا لمتابعة خبر عن "سحاري" يوضح السبب الذي دفع الإمام البخاري لخوض رحلته في جمع صحيحه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف الشيخ جبران سحاري، عن السبب الرئيسي الذي دفع الإمام البخاري لخوض رحلته في جمع صحيحه.
وأضاف " سحاري " خلال لقائه بقناة الرسالة:" قال أحد الطلاب قد صنف الناس الصحيح والضعيف والحسن وما دون ذلك، فلو انبرى أحد لجمع الصحيح فقط، من سنة النبي صلي الله عليه وسلم وقال أبو عبدالله البخاري فوقعت في نفسي ".
وتابع:" وبعد هذه الكلمة، بدأ البخاري من ذلك الوقت يكتب وصنف ويرحل، رحل أكثر من عشرين عاما وقطع عشرات الآلاف من الكيلومترات في الرحلة والجمع والتدوين "، مضيفا أنه:" أخذ عن أكثر من ألف شيخ وحرر وصنف كتابة التاريخ الكبير في ثمانية مجلدات في المدينة النبوية والأكثر من 12 ألف راوي من رواة الحديث، واتضح أنها 30 ألف ترجمة ".
كانت هذه تفاصيل خبر "سحاري" يوضح السبب الذي دفع الإمام البخاري لخوض رحلته في جمع صحيحه (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.