شكرا لمتابعة خبر عن "سحاري" يوضح السبب الذي دفع الإمام البخاري لخوض رحلته في جمع صحيحه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الشيخ جبران سحاري، عن السبب الرئيسي الذي دفع الإمام البخاري لخوض رحلته في جمع صحيحه.

وأضاف " سحاري " خلال لقائه بقناة الرسالة:" قال أحد الطلاب ‎قد صنف الناس الصحيح والضعيف والحسن وما دون ذلك، فلو انبرى أحد لجمع الصحيح فقط، من سنة النبي صلي الله عليه وسلم وقال أبو عبدالله البخاري فوقعت في نفسي ".

وتابع:" وبعد هذه الكلمة، بدأ البخاري من ذلك الوقت يكتب وصنف ويرحل، رحل أكثر من عشرين عاما وقطع عشرات الآلاف من الكيلومترات في الرحلة والجمع والتدوين "، مضيفا أنه:" أخذ عن أكثر من ألف شيخ وحرر وصنف كتابة التاريخ الكبير في ثمانية مجلدات في المدينة النبوية والأكثر من 12 ألف راوي من رواة الحديث، واتضح أنها 30 ألف ترجمة ".