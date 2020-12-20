الصحة: لقاح كورونا أهم وسيلة لإيقاف الفيروس.. وسيجعل كوفيد-19 من الماضي

قالت وزارة الصحة إن أخذ لقاح كورونا سيجعل الوباء من الماضي، والمعاناة من الذكريات، مشددة على أنه أهم وسيلة لإيقاف الفيروس.

أشارت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي –تويتر- إلى أن اللقاحات مع جهازك المناعي على الحماية، عبرالتعرف على الفيروس فور دخوله للجسم ثم إنتاج أجسام مضادة لمحاربة الفيروس.

وجددت الوزارة التذكير بالحرص على الاحترازات الوقائية؛ لأنها تقلل فرص الإصابة بالفيروس أو نشره للآخرين ومنها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

وفي وقت سابق شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا قائلًا «إنها مهمة جدًا لاستكمال الوصول للمناعة اللازمة لمقاومة هذا الفيروس».

وذكر خلال مؤتمر مستجدات كورونا اليوم الأحد، أن الجرعة الثانية يفصل بينها وبين الجرعة الأولى 21 يومًا وسيتم متابعة ذلك وتيسير الحصول على جرعة اللقاح في الموعد المناسب.

وأعلنت وزارة الصحة، أن معظم الإصابات بفيروس كورونا في مناطق المملكة في حالة نزول أو استقرار وتذبذب على مستوى تسجيل الحالات، مؤكدة أن جميع الجهات تقوم بأعمالها لمتابعة الإجراءات.

وأوضحت وزارة الصحة، أن 400 ألف شخص سجلوا عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن الجرعة الأولى من اللقاح لا تصل بالشخص لمرحلة المناعة المطلوبة.

وأشارت إلى بدء إعطاء اللقاح للفئات ذو الأولوية ولله الحمد أوضاعهم طيبة، مؤكدة أنها تنتظرهم لتلقي الجرعة الثانية وهي مهمة جدًا.

وتابعت أن من يعاني من حساسية شديدة ومفرطة تؤدي إلى التنويم أو أخذ إبرٍ معينة، لا نوصيه بأخذ اللقاح، بينما التحسس المحدود لا يمنع من أخذ اللقاح.