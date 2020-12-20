لجنة القبول الإلكتروني الموحد تعقد اجتماعها الأول للطلبة في الرياض

استضافت جامعة الملك سعود، اليوم الأحد، الاجتماع الأول لـ«لجنة القبول الإلكتروني الموحد» للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض والكلية التقنية بالرياض.

ورأس الاجتماع وكيل جامعة الملك سعود للشئون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي، بحضور عمداء القبول والتسجيل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، إلى جانب المدير العام لشؤون المتدربين بـ«المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني».

وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال الذي اشتمل على موضوعات عدة أهمها مناقشة الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي القادم 1443هـ، وتشكيل اللجان الفرعية العاملة في البوابة من أجل متابعة إجراءات وعمليات القبول المختلفة.

وقد تم إطلاع اللجنة على التحديثات التي طرأت على بوابتي القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات لتواكب آخر التطورات في مجال تصميم صفحات الويب.

وتعدّ تجربة القبول الموحد في الجامعات الحكومية في منطقة الرياض، التي تضم أيضًا الكلية التقنية بالرياض، من التجارب الرائدة في التكامل التقني والإداري بين الجامعات والكليات التقنية.

وتحرص «لجنة القبول الموحد» في منطقة الرياض على مواصلة تطوير آليات وإجراءات القبول في الجامعات والكليات المشتركة فيها للوصول لنتائج أفضل في التوظيف الأمثل للتقنية، والاستفادة القصوى من المقاعد المتاحة، وضمان عدم الهدر فيها من خلال تفادي تكرار القبول في الجامعات، وتسهيل إجراءات القبول وتوحيدها لتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء أمورهم، وتلافي تكرار إدخال البيانات في الجامعات أو الكليات التقنية.

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