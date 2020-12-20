مقطع يوثق لحظة تلقي الأمير عبدالرحمن بن مساعد لقاح كورونا

أعرب عن امتنانه للكادر الطبي..
نشرت قناة «العربية» مقطع فيديو يوضح لحظة تلقي الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق، الجرعة الأولى من لقاح كورونا إنتاج شركة فايزر بايونتيك.
وأعرب بن مساعد عن امتنانه للكادر الطبي، متمنيًا لهم دوام التوفيق.
وكان عبدالرحمن بن مساعد قد أعلن في وقت سابق، أنه استطاع حجز موعد عبر تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد اليوم.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم، أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا في المرحلة الأولى اقترب من 400 ألف شخص داعيًا الجميع إلى التسجيل للحصول على اللقاح.
وأشار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي إلى أن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى للحصول على لقاح كورونا من هم فوق 65 عامًا، ومن لديهم أمراض مزمنة، ومن لديهم أمراض مناعية، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية، ومن لديهم سمنة مفرطة، والمهن الأكثر عرضة للإصابة.
ماذا قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد @abdulrahman بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح #فايزر؟ وما سبب إعطائه اللقاح ضمن المرحلة الأولى من التطعيم؟— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 20, 2020
عبر: @mhsen93 pic.twitter.com/VVEfYwVTK9
ماذا قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد @abdulrahman بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح #فايزر؟ وما سبب إعطائه اللقاح ضمن المرحلة الأولى من التطعيم؟
عبر: @mhsen93 pic.twitter.com/VVEfYwVTK9
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