مقطع يوثق لحظة تلقي الأمير عبدالرحمن بن مساعد لقاح كورونا

نشرت قناة «العربية» مقطع فيديو يوضح لحظة تلقي الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق، الجرعة الأولى من لقاح كورونا إنتاج شركة فايزر بايونتيك.

وأعرب بن مساعد عن امتنانه للكادر الطبي، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

وكان عبدالرحمن بن مساعد قد أعلن في وقت سابق، أنه استطاع حجز موعد عبر تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد اليوم.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم، أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا في المرحلة الأولى اقترب من 400 ألف شخص داعيًا الجميع إلى التسجيل للحصول على اللقاح.

وأشار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي إلى أن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى للحصول على لقاح كورونا من هم فوق 65 عامًا، ومن لديهم أمراض مزمنة، ومن لديهم أمراض مناعية، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية، ومن لديهم سمنة مفرطة، والمهن الأكثر عرضة للإصابة.