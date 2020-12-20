بدء إصدار تراخيص «الملكية الفكرية».. والهيئة توضح خطوات الحصول عليها

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الأحد، عن البدء في إصدار تراخيص ممارسة الأعمال وتقديم خدمات المليكة الفكرية نيابة عن الغير أمام الهيئة، وذلك جميع المجالات.

وشاركت الملكية الفكرية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، عددًا من الإنفوجرافات في سلسلة تغريدات متصلة، موضحة فيها خطوات الاستفادة من الخدمة وأهدافها.

خطوات إصدار ترخيص الملكية الفكرية

وأوضحت هيئة الملكية الفكرية، طريقة وآلية إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الملكية الفكرية وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- قم بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك من خلال الرابط التالي (من هنا)

- انتقل إلى صفحة الخدمات

- اختار ترخيص ممارسة أنشطة الملكية الفكرية

- أنقر على تحديد مجال الترخيص

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تهدف لتنظيم ومتابعة تراخيص وكلاء الملكية الفكرية إضافة إلى تطوير الكوادر الحالية وتوفير كوادر جديدة مؤهلة لممارسة أنشطة وخدمات الملكية القكرية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخدمة كذلك تساهم في تنظيم سوق عمل ممارسة الأعمال المتعلقة بتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية والإشراف عليها والمساهمة في تعزيز فرص الاستثمار.

وأضافت هيئة الملكية الفكرية، أن هذه المبادرة تساهم في مساعدة الشركات ومكاتب المحاماة على تقديم خدمات نوعية وتعزيز المهارات والمعارف والخبرات اللازمة وتعزيز مستوى الخدمات الاستشارية المقدمة للغير من خلال المتخصصين.

ونوهت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنها في هذا الشأن قامت بإصدار قواعد ترخيص مقدمي خدمات الملكية الفكرية والتي تشتمل على 25 مادة لتنظيم أعمال الوكلاء الواردة في أنظمة الملكية الفكرية في السعودية.

وأضافت أنه تم وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك؛ حيث تمت دراسة أفضل تجارب الدول لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة وبما يلبي احتياجات المبتكرين والمبدعين داخل وخارج المملكة.

ودعت الهيئة، المهتمين والراغبين في الاطلاع على الشروط اللازمة للحصول على الترخيص لزيارة موقعها الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي (من هنا) أو من خلال التواصل مع هيئة الملكية الفكرية عبر قنواتها الرسمية أو الرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421.

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