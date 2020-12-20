بالفيديو.. «الجمارك»: ضبط كميات من منتجات المعسل بالخرج لا تحمل أختامًا ضريبية

أعلنت «الجمارك السعودية»، اليوم الأحد، مشاركتها الجهات ذات العلاقة، في الحملة الميدانية المشتركة لرصد مخالفات عدد من محلات بيع منتجات التبغ بمدينة الخرج، نتج عنها ضبط عدد من المنتجات لا تحمل أختامًا ضريبية وفقًا للأنظمة واللوائح.

وعبر حسابها على «تويتر» نشرت «الجمارك» مقطع فيديو، للحملات الميدانية، مشيرة إلى ضبط 250 نكهة معسل إلكترونية متنوعة الأحجام، إضافة إلى 400 كيلو معسل متنوع، إضافة إلى 400 كيلو تنباك، وجميعها لا تحمل أختامًا ضريبية.

وناشدت الجمارك الجميع بالمساهمة في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من تداعيات مثل هذه الجرائم.

شاركت #الجمارك_السعودية مع الجهات ذات العلاقة، في الحملة الميدانية المشتركة لرصد مخالفات عدد من محلات بيع منتجات التبغ بمدينة الخرج، نتج عنها ضبط عددًا من المنتجات لا تحمل أختامًا ضريبية وفقًا للأنظمة واللوائح. pic.twitter.com/NB3mC4sukf — الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) December 20, 2020

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