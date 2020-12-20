انقطاع الشبكة على طلاب وادي بطا

واجه طلاب وطالبات وادي بطا في مركز الحرشف والجفة بمحافظة حبونا صعوبة في تأدية اختبارات الفصل الدراسي الأول «عن بعد» بسبب انقطاع الشبكة مما اضطر السكان للخروج بأطفالهم مسافات بعيدة وآخرون لجأوا إلى القرى المجاورة للبحث عن شبكة اتصال مجاورة، فيما لم يتمكن آخرون من الخروج من منازلهم لعدم توفر وسائل موصلات.

ويقول ولي الأمر مهدي القشانين إن الشبكة انقطعت من الصباح على المرحلة المتوسطة والثانوية واستمر الانقطاع إلى ما بعد الظهر خلال اختبارات المرحلة الابتدائية مما اضطرنا الخروج إلى إمكان أخرى للبحث عن شبكة ليتمكن أطفالنا في المرحلة الابتدائية من تأدية اختباراتهم.

وذكر مسفر شداد أن أهالي وادي بطا واجهوا معاناة غير عادية مع انقطاع شبكة الإنترنت، واضطر البعض إلى الجلوس في سياراتهم مع أبنائهم وبدء رحلة البحث عن تردد.