يتجه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، إلى تنفيذ مشروع يستهدف تحسين منصة قياس نضج الأجهزة الحكومية، من خلال توسيع قائمة الميزات الحالية، مع المزيد من ميزات القيمة المضافة، وإكمال خارطة طريق المنتج والدعم الفني للنظام الحالي.

بحيرة بيانت

يعتزم المركز إنشاء بحيرة بيانت وتثبيت نظام قواعد البيانات من نوع MongoDB Enterprise Advanced لمشروع البحيرة، بهدف الحصول على نظام قواعد بيانات يشمل جميع المميزات، بالإضافة إلى الدعم الفني لضمان الاستقرار، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لمنصة الأداء الدولي IPH التي يملكها المركز، وتقديم الدعم والصيانة لمنصات إدارة المحتوى والأداء الدولي، وإصدار التقرير الخاص بالأداء الدولي «- IPR- DC, Reporter».

قياس الأداء

وفقا لتنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الصادر في 1437/8/2، والذي أوضح في مادته الثالثة أن الهدف من إنشاء المركز، هو قياس أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات، وأدوات موحدة وملزمة لها لدعم كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.

وعمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، بإعداد منهجية قياس الأداء للأجهزة العامة، استناداً إلى أفضل الممارسات الرائدة عالمياً في هذا المجال، بما يساهم في دعم ومساندة الأجهزة العامة من خلال قياس تحقيق الأهداف والمستهدفات المعتمدة للأجهزة، وقياس تحقيق المبادرات، بالإضافة إلى قياس رضا المستفيد عن الخدمات المقدمة من قبل الأجهزة العامة وبصفة دورية.

أهداف قياس أداء الأجهزة العامة

دعم الأجهزة العامة في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية

تحديد وتحليل المخاطر واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها

دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها

محاور القياس

تحقيق الأهداف والمستهدفات

تحقيق المبادرات

رضا المستفيد