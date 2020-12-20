4 مراكز للبحث العلمي في جامعة نجران

أكد عميد البحث العلمي في جامعة نجران الدكتور ماطر حسين محنشي، أن العمادة تتبنى عمادة دعم البحوث العلمية ونشرها عن طريق تقديم برامج بحثية مثل دعم البحوث العام والمجموعات البحثية أو ما يسمى الفرق البحثية وبرنامج أبحاث أو دعم أبحاث منطقة نجران، وكذلك برنامج دعم أبحاث فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي استحدث في العام الماضي بتوجيهات من رئيس الجامعة ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وتتبنى أيضا عمادة البحث العلمي إدارة المشاريع البحثية ومتابعتها، من تقديم المقترح البحثي إلى نشر المقترح البحثي في المجلات المصنفة عالميا مثل المجلات التي تنشر في وعاء النشر web of science ISI ووعاء النشر Scoups. وأشار إلى تطور الجامعة في السنوات الأخيرة تطورا نوعيا وملحوظا في نوعية النشر العلمي، حيث نشرت في 2019، 223 بحثا، وفي 2020 نشرت الجامعة ما يقارب 300 بحث منشور في أبرز المجلات العلمية. وتتكون الجامعة من 4 مراكز بحثية تخصصية نوعية تشمل البحوث الصحية والبحوث العلمية والهندسية والبحوث الشرعية والتربوية والإنسانية وأبحاث تخصص النانو أو أبحاث النانو الذي يعتبر مركزا بحثيا نوعيا تخصصيا، وهو مركز واعد مدعوم من وزارة التعليم، ويعتبر أحد المراكز البحثية المتخصصة النوعية التي تنشر أبحاثا متميزة. مراكز البحث العلمي في جامعة نجران 1- مركز البحوث الصحية 2- مركز البحوث الهندسية والعلمية 3- مركز البحوث الشرعية والتربوية والإنسانية 4- المركز الواعد للمجسات الإلكترونية • إجمالي التقديم في جميع المراحل البحثية المدعومة من عمادة البحث العلمي 1- المرحلة الأولى 14 2- المرحلة الثانية 62 3- المرحلة الثالثة 139 4- المرحلة الرابعة 157 5- المرحلة الخامسة 244 6- المرحلة السادسة 383 7- المرحلة السابعة 398 8- المرحلة الثامنة 456 9- المرحلة التاسعة 491 10- أبحاث كورونا المستجد • البرامج المدعومة في جامعة نجران: 1- برنامج دعم البحوث العام. 2- برنامج دعم المجموعات البحثية. 3- برنامج دعم أبحاث منطقة نجران. 4- برنامج دعم أبحاث فيروس كورونا المستجد.



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