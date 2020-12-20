قبول إلكتروني موحد لجامعات الرياض

رأس الاجتماع وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية، الدكتور محمد بن صالح النمي، بحضور عمداء القبول والتسجيل بجامعات: الإمام محمد بن سعود، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود للعلوم الصحية، والأمير سطام، وشقراء، والمجمعة، والتدريب التقني والمهني.
وجرى مناقشة الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي 1443، وتشكيل اللجان الفرعية العاملة في البوابة من أجل متابعة إجراءات وعمليات القبول المختلفة.
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