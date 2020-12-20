احتفلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بالإدارة التنفيذية للتمريض بتخرج الدفعة الثانية من البرنامج التأهيلي لحديثي التخرج والبالغ عددهم 60 ممرضًا وممرضة، بحضور المدير التنفيذي للتمريض عبدالله الدماعين، الذي أشار إلى أن وزارة الصحة أولت خلال السنوات الماضية اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة وكفاءة الرعاية التمريضية المقدمة وبناء وتنمية قدرات الكوادر التمريضية والاستثمار فيها من خلال رسم استراتيجيات وطنية ووضع خطط وبرامج تدريبية تهدف لصقل المهارات والكفاءات وتمكينها من مواجهة التحديات ووضع الحلول المناسبة لها.



كانت هذه تفاصيل خبر تخريج 60 ممرضا وممرضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.