مدرستي تنجح والإنترنت يرسب

نجحت منصة «مدرستي» أمس، في أول تجربة لاختبارات الطلاب والطالبات عن بعد، إذ لم تسجل أي صعوبة تذكر في دخول اختبارات منتصف العام الدراسي إلا في بعض المواقع؛ بسبب ضعف الإنترنت الذي خذل العديد من الأسر وساهم في تعليق صفحات الاختبار وتأخير الطلاب عن أداء امتحاناتهم وإرسال إجاباتهم، فيما سارع المعلمون بإعادة برمجة وقت الاختبار لبعض الطلاب والطالبات المتضررين من شبكة الإنترنت حتى يتمكنوا من اللحاق بزمن الاختبار وإرسال إجاباتهم إلكترونياً.

نصائح وجهتها التعليم

أسئلة الاختبار

تجاوزت المنصة المعتمدة من وزارة التعليم «مدرستي» ونماذج مايكروسوفت التعليمية التي صمم من خلالها المعلمون والمعلمات أسئلة الاختبار في «الفورمز» الضغط الكبير من حوالي 6 ملايين طالب وطالبة إلا أن بعض المنصات التي تعمل عليها مدارس أهلية كـ«فيوكلاس» و«كلاسيرا» واجه بعض طلابها خللا وتعليقا لا سيما في بداية وقت الاختبار بسبب الضغط الكبير من الطلاب الذين دخلوا الاختبارات في وقت متزامن.

شركات الاتصالات

انتقد طلاب وطالبات وأسرهم الخدمة السيئة التي تقدمها الشركات المشغلة للإنترنت في بعض المناطق خاصة القرى وضواحي المدن الكبيرة إذ ساهم بطء الإنترنت في عدم دخول بعض الطلاب والطالبات في الوقت المحدد، كما حدث خلل في إرسال الإجابات إلكترونياً وسط مطالبات للجهات الرقابية للقيام بمسؤولياتها تجاه هذه الشركات، وأن تجبرها على تقديم الخدمات المناسبة للمشتركين، فيما طالب بعض سكان أحياء شرق الرياض كالمونسية والرمال والجنادرية والقادسية وكذلك أحياء جدة كحي التيسير وحي علقة بالزلفي وحي بني ظفر في المدينة المنورة وغيرها الجهات المختصة بالوقوف على معاناة سكان تلك الأحياء الذين يدفعون رسوماً شهرية مرتفعة لخدمة إنترنت سيئة للغاية.

سوق عمل

فيما ما زال الكثير من الخريجين والخريجات ينتظرون فرص العمل كمعلمين ومعلمات كان القرار الأخير بالتعليم عن بعد فرصة للعديد منهم للكسب وتحسين أوضاعهم المادية عبر سوق عمل حرة باستقبال الطلاب والطالبات سواء حضوريا أو عن بعد ومساعدتهم في تحصيلهم العلمي عبر دروس خصوصية.

ذوو الاحتياجات

وضعت وزارة التعليم آلية اختبار طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لمراعاة ظروفهم والتنبيه على أن تكون الاختبارات تراعي ظروف جميع الطلاب حسب الإعاقة مع استخدام الطرق التي تتناسب مع جميع فئات الطلاب، وإمكانية مساعدة الطلاب في ترجمة إجابة الطلاب أصحاب العوق البصري من وإلى أسلوب برايل وللخط العادي لإمكانية تصحيح الأسئلة من قبل المعلم، وذلك ضمن اللجنة المشكلة في اختبارات الطلاب.

إرباك للطلاب

تغلب معلمون وطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية، على عدد من الصعوبات، موضحين لـ«دوت الخليج» أن إدراج مقرر الرياضيات في أول أيام الاختبارات، في معظم جداول الاختبارات بمدارس التعليم العام، ساهم في حدوث إرباك في صفوف الطلاب، وذلك لصعوبة المقرر مقارنة بالمقررات الأخرى، مطالبين الجهات المسؤولة في وزارة التعليم إعادة النظر في الزمن المخصص لكل مقرر، مع تأكيدهم إلى عدم المساواة في «زمن» الاختبارات لكل المقررات.