الهلال الأحمر يشارك بمهرجان الإبل

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بتغطية مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خلال فرقة إسعافيه متواجدة طوال فترة المهرجان منذ بداية شهر ديسمبر والمستمر لمدة 45 يوما في الرمحية شرق مدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن الهيئة حريصة على تغطية المهرجان من خلال ثلاث فرق يومياً من الأحد وحتى يوم الأربعاء وخمس فرق في نهاية الأسبوع بسبب زيادة الإقبال على المهرجان خلال الإجازة الأسبوعية.

وبين الجلاجل منذ بداية المهرجان وحتى اليوم تم تلقي أكثر من 132 بلاغا منها 75 حادثا و75 حالة مرضية.