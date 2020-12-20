Prosopis تحرم أهالي تهامة من التنزه

20 عاما
دخلت أشجار البرسوبيس للمملكة منذ أكثر من 20 عاما من إحدى دول أمريكا الجنوبية وتزهر هذه الشجرة مرتين خلال العام في أواخر شهر فبراير وبداية شهر نوفمبر، وتصل مدة الأزهار فيها إلى 3 أشهر.
جذور ووقود
تفيد الأشجار في تثبيت التربة، ويستفاد من أخشابها كوقود، إذ لا ينتج عن حرقها دخان، والطاقة الناتجة عن الأخشاب عالية تبلغ 420 كيلو كالوري لكل كيلو جرام.
وجذع الخشب يمكن تحويله إلى أخشاب مستديرة وتقطع إلى شرائح حيث تستخدم في صناعة الأعمدة الخشبية المستخدمة في الإنارة، كما أن جذوع الأشجار يمكن تقطيعها إلى شرائح رقيقة يستخرج منها الخشب الأبلكاش أو صناعة الورق المقوى الكرتون أو صناعة السلال، وتنتج أشجار البر سوبس صمغا بمتوسط 30 إلى 40 جراما للشجرة، حيث يستخلص من العصارة الخشبية للشجرة خلال شهور الشتاء والصيف، ويستخدم الصمغ المستخلص في صناعة الغراء، كما يدخل في صناعة النسيج، أما الصمغ المستخرج من البذور، فإنه يستخدم كمادة مخثرة ومثبتة في صناعة الآيسكريم والزبادي والسجق.
أضرار البرسوبس
بذورها سامة تؤذي الماشية
ذات أشواك كثيفة
تستنزف المياه
تزيد التصحر
تنمو بشكل سريع وتقضي على كافة النباتات حولها
تشكل بؤرا لتكاثر البعوض الناقل للملاريا
تسبب أمراض الربو والحساسية
تغير مجاري السيول لقوتها
في مواجهة الماء
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