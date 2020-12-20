رفع التوطين لتسوية المخالفات

اشترطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أصحاب المنشآت التجارية التي لديها نسبة امتثال عالية للمعايير والشروط، إمكانية تسوية المخالفات وخفضها شرط رفع نسبة التوطين. جاء ذلك بعد أن رصدت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، خلال الأسبوع الماضي 986 مخالفة على المنشآت التجارية بالمنطقة، بعد أن نفذت 5514 جولة تفتيشية شملت مدن ومحافظات المنطقة، حيث تصدرت مدينة جدة المخالفات بواقع 737 مخالفة، فيما جاءت العاصمة المقدسة الأقل في المخالفات، بواقع 206 مخالفات، ومدينة الطائف بـ440 مخالفة لقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال التجارية.



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