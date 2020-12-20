20 مارس المقبل نهاية فصل الشتاء

وتوقع المركز، في تقريره من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية ومخرجات نماذج التوقعات المناخية، أن يكون هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة، وأن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل الطبيعي في غرب وشمال غرب وشمال وشرق المملكة، بمقدار يصل أقصاه إلى درجة «+1» على الشمال الغربي، وحول المعدل الطبيعي بوسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية، وأقل من المعدل في المنطقة الجنوبية، بمقدار يصل إلى درجة «ــ1» أقل من الطبيعي.
وأشار المركز إلى احتمالية وجود حالات جوية متطرفة مثل الأمطار الغزيرة، من خلال التوقعات قصيرة المدى، التي تُبثّ في الموقع الإلكتروني للمركز (www.ncm.gov.sa).
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