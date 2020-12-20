20 مارس المقبل نهاية فصل الشتاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير المناخي للحالة السائلة والمتوقعة في المملكة لفصل الشتاء للعام الحالي 1442، الموافق 2020-2021. وحول التوقعات الفصلية لشتاء 1442هـ/‏ 2020-2021 بأشهر «ديسمبر - يناير - فبراير»، توقع المركز أن يكون فصل الشتاء في المملكة الموسم الأبرد مع أقصر أيام، مصحوبا بحالات عدم استقرار في الغلاف الجوي، إذ يبدأ فصل الشتاء فلكيا الثلاثاء 21 ديسمبر 2020، وينتهي الأحد 20 مارس 2021.

وتوقع المركز، في تقريره من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية ومخرجات نماذج التوقعات المناخية، أن يكون هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة، وأن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل الطبيعي في غرب وشمال غرب وشمال وشرق المملكة، بمقدار يصل أقصاه إلى درجة «+1» على الشمال الغربي، وحول المعدل الطبيعي بوسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية، وأقل من المعدل في المنطقة الجنوبية، بمقدار يصل إلى درجة «ــ1» أقل من الطبيعي.

وأشار المركز إلى احتمالية وجود حالات جوية متطرفة مثل الأمطار الغزيرة، من خلال التوقعات قصيرة المدى، التي تُبثّ في الموقع الإلكتروني للمركز (www.ncm.gov.sa).