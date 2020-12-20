أمر ملكي بترقية وتعيين 17 قاضيا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 17 قاضيًا بمختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم. صرح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينًا أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية 3 قضاة من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وترقية 8 قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة(قاضي/أ) وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) وتعيين 3 قضاة على درجة (قاضي/ب) وترقية قاضٍ من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج).



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