السعودية اليوم / تعليم الرياض يخصص أرقام هواتف للاستشارات التربوية خلال مدة الاختبارات



الرياض 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

خصصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الإرشاد الطلابي، وحدات إرشادية لاستقبال اتصالات واستفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال مدة الاختبارات لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية.

وأوضح تعليم الرياض أن وحدة الخدمات الإرشادية بجنوب الرياض تتلقى الاتصالات عبر الرقم : 0557319247، فيما تتلقى وحدة شرق الرياض الاتصالات عبر الرقم : 8102879، بينما تتلقى وحدة الخدمات الإرشادية في غرب الرياض الاستفسارات عبر الرقم 4654998، للدعم والمساندة من الثامنة صباحا حتى الـ 11:30 صباحاً.

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22:57ت م

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