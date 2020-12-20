السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1427 إصابة جديدة بكورونا



رام الله 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

سُجلت في جميع المحافظات الفلسطينية خلال الساعات الـ24 الماضية 24 وفاة و 1427 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 81.1 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.1 %، ونسبة الوفيات 0.9 % من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى وجود 133 مصاباً يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

22:55ت م

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رام الله 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسسُجلت في جميع المحافظات الفلسطينية خلال الساعات الـ24 الماضية 24 وفاة و 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1518 حالة تعافٍ.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 81.1 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.1 %، ونسبة الوفيات 0.9 % من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى وجود 133 مصاباً يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة.// انتهى //22:55ت م0178

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