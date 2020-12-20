السعودية اليوم / لبنان تسجل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1534 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة اللبنانية إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 112333، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1281 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة .

// انتهى //

22:32ت م

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بيروت 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19), ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 158104 إصابات.وأشارت الصحة اللبنانية إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 112333، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1281 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة .// انتهى //22:32ت م0174

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