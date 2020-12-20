السعودية اليوم / هولندا تسجل 13066 إصابة جديدة بكورونا



أمستردام 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

سجلت هولندا 13066 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، إلى أنه سُجلت 32 حالة وفاة بالفيروس, ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 10495 حالة وفاة.

// انتهى //

22:00ت م

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أمستردام 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسسجلت هولندا 13066 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية, ليصل إجمالي الإصابات إلى 690011 إصابةً.وأشار المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، إلى أنه سُجلت 32 حالة وفاة بالفيروس, ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 10495 حالة وفاة.// انتهى //22:00ت م0173

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