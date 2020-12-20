السعودية اليوم / دول أوروبية تغلق حدودها أمام القادمين إليها من بريطانيا



لندن 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

بدأت دول أوروبية اليوم في إغلاق حدودها أمام القادمين إليها من المملكة المتحدة ومنعت عدة دول قدوم الرحلات الجوية والقطارات منها بسبب المخاوف من سلالة جديدة من فيروس

وقالت بلجيكا: إنها ستغلق حدودها أمام القطارات والطائرات القادمة من المملكة المتحدة بما في ذلك خدمة يوروستار.

وأصدرت إيرلندا وإيطاليا وهولندا أوامر بتعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا.

كما ستفرض ألمانيا قيوداً على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لذات السبب, وفقاً لما ذكره متحدث باسم الحكومة الألمانية.

من جهة أخرى, قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: إن السلالة الجديدة من الفيروس التي سبق وتحدث عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون خرجت عن السيطرة، موضحاً أن إجراءات الحجر الصحي هي الطريقة الوحيدة للسيطرة على الوضع.

// انتهى //

21:39ت م

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لندن 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسبدأت دول أوروبية اليوم في إغلاق حدودها أمام القادمين إليها من المملكة المتحدة ومنعت عدة دول قدوم الرحلات الجوية والقطارات منها بسبب المخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة في بريطانيا.وقالت بلجيكا: إنها ستغلق حدودها أمام القطارات والطائرات القادمة من المملكة المتحدة بما في ذلك خدمة يوروستار.وأصدرت إيرلندا وإيطاليا وهولندا أوامر بتعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا.كما ستفرض ألمانيا قيوداً على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لذات السبب, وفقاً لما ذكره متحدث باسم الحكومة الألمانية.من جهة أخرى, قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: إن السلالة الجديدة من الفيروس التي سبق وتحدث عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون خرجت عن السيطرة، موضحاً أن إجراءات الحجر الصحي هي الطريقة الوحيدة للسيطرة على الوضع.// انتهى //21:39ت م0168

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