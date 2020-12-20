السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 326 وفاة وقرابة 36 ألف إصابة بفيروس كورونا



لندن 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

سجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 326 حالة وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 35928 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 2,040,000.

// انتهى //

21:05ت م

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لندن 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسسجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 326 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليصل إجمالي الوفيات إلى 67401 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 35928 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 2,040,000.// انتهى //21:05ت م0167

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