السعودية اليوم / اليونان تسجل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 70 حالة وفاة و 588 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 4172 حالة وفاة و131072 إصابة بالفيروس.

// انتهى //

21:00ت م

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أثينا 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسسجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 70 حالة وفاة و 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 4172 حالة وفاة و131072 إصابة بالفيروس.// انتهى //21:00ت م0164

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