السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية 424 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم, إلى أنها سجلت كذلك أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس, ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 444 حالة وفاة.

// انتهى //

21:00ت م

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لوكسمبورغ 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسسجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 44491 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم, إلى أنها سجلت كذلك أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس, ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 444 حالة وفاة.// انتهى //21:00ت م0162

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