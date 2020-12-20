شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل» يدشن «برنامج قادة المستقبل» لموظفي القطاع البلدي والان نبدء بالتفاصيل

افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل اليوم "برنامج قادة المستقبل" بالشراكة مع "هارفارد"، بحضور المرشحين الذين جرى اختيارهم للانضمام إلى البرنامج بهدف تنمية مهاراتهم القيادية وتطويرها، بما يعزز رؤية وتحقيق أهداف القطاع البلدي.

وأكد الوزير على المرشحين من موظفي الوزارة, ضرورة الاستفادة القصوى مما يقدمه البرنامج، والالتزام بحضوره، والجدية بالإيفاء بمتطلباته، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الفردي والجماعي، ويسهم في تحقيق الإثراء المعرفي لمواجهة التحديات والارتقاء بالأداء الوظيفي.

وشدد الحقيل على أن إطلاق "برنامج قادة المستقبل" الذي صُمم بالشراكة مع "هارفارد"، يأتي ضمن خطة التطوير المستمر لمنسوبي القطاع البلدي بهدف الارتقاء بأدائهم العملي من خلال المعرفة، كما يعكس حرصنا الدؤوب في وزارة الشؤون البلدية والقروية، على بناء وتطوير مواهب ومهارات القادة، ويحقق إستراتيجية القطاع البلدي خلال الأعوام المقبلة.