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ضبط مخالفات في محلات بيع منتجات التبغ بالخرج
منها 250 نكهة معسل إلكترونية متنوعة الأحجام
متابعات الخليج 365 - الخرج
شاركت الجمارك السعودية مع الجهات ذات العلاقة، في الحملة الميدانية المشتركة لرصد مخالفات عدد من محلات بيع منتجات التبغ بمدينة الخرج.
وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أنه نتج عن الحملة الميدانية ضبط عددٍ من المنتجات لا تحمل أختامًا ضريبية وفقًا للأنظمة واللوائح.
وقالت الجمارك: إنه تم ضبط 250 نكهة معسل إلكترونية متنوعة الأحجام، و400 كيلو معسل منوع، وأيضًا 100 كيلو تنباك، وجميعها منتجات لا تحمل أختامًا ضريبية.
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