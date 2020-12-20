فيديو.. هجوم عنيف بـ الكاتيوشا في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

ضمن هجوم هو الأعنف حتى اليوم، وقد استمر عدة دقائق، أفادت مصادر “العربية/ الحدث”، مساء الأحد، بسقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، دون تسجيل أي إصابات.

في التفاصيل: كشفت المصادر أن دفاعات السفارة الأمريكية تصدت لصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون أطلقت باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد، منوهة إلى أن القصف تزامن مع اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء.

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة سقوط الصواريخ على السفارة.

بدورها، أكدت مصادر أمنية عراقية سقوط عدة صواريخ داخل المنطقة الخضراء.

وأضافت أن القوات الأمنية العراقية قد تحركت إلى الموقع لرفع البصمات وبدء التحقيقات، وأيضًا أشارت إلى أن السلطات عثرت على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ بعد إجرائها عملية مسح وفرض طوق أمني على المكان.

