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حجزت من تطبيق اعتمرنا وأصبحت حائضًا فما الإجراء المتبع؟
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أجاب الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على سائلة تقول: حجزت من تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة وأصبحت حائضًا؛ فما الإجراء المتبع لأن باليوم التالي رحلتي فهل إذا وصلت الميقات أنوي العمرة وما العمل؟ مع العلم أن رحلتي طيران من أبها إلى جدة ثم بعد ذلك إلى مكة.
وقال الشيخ المطلق خلال حواره إلى برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية: إن السيدة يجب أن تقول: “لبيك عمرة”، موضحًا أن “المرأة إذا اشترطت كان لها على الله ما اشترطت”.
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