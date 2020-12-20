شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات مراقبة لوقف العبث باللوحات الإرشادية.. و«الخيالة ببني عمرو» بثوب جديد قريباً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أوضح لـ«الخليج 365» رئيس بلدية بني عمرو المهندس عبدالهادي المسردي، أن مشروع تطوير حديقة الخيالة ببني عمرو تضمن إزالتها كليا وإعادة تأهيلها وتطويرها من جديد. وأضاف المسردي أن تطوير الحديقة عبارة عن تنفيذ مسارات وجلسات للعائلات، والمشروع تحت التنفيذ حالياً وبإذن الله سيخرج بشكل رائع قريباً.
وأكد أنه في ما يتعلق بتطوير منتزهات سد وادي عيّاش ببني عمرو، تم إدراجه ضمن مشاريع المشهد الحضري وبانتظار الاعتمادات المالية لتنفيذه، مشيرا إلى أن مشروع تطوير منتزهات السد يشتمل على مسطحات خضراء وممشى ومخيمات للعائلات والشباب ومطعم مطلّ على بحيرة السد، إضافة لمناطق لعب للأطفال.
ونوه رئيس بلدية بني عمرو إلى أنه نظرا لحدوث بعض التصرفات الفردية للبعض في ما يتعلق بالكتابة على اللوحات الإرشادية وتشويه المظهر العام، وضعت البلدية كاميرات مراقبة في جميع الحدائق والساحات العامة التابعة للبلدية، وتم إنشاء غرفة مراقبة داخل أروقة البلدية لمراقبة المواقع، وحد ذلك من هذه الظاهرة الخاطئة التي يمارسها البعض في المرافق العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر كاميرات مراقبة لوقف العبث باللوحات الإرشادية.. و«الخيالة ببني عمرو» بثوب جديد قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.