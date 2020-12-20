المملكة موعودة بالشتاء الأبرد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوقع أن تشهد المملكة موسم شتاء يعد الأبرد خلال الشهر الحالي وحتى مارس المقبل.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير المناخي للحالة السائلة والمتوقعة على المملكة لفصل الشتاء للعام الحالي 1442هـ الموافق 2020-2021م.

وتوقع المركز في تقريره من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية ومخرجات نماذج التوقعات المناخية أن يكون هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة، وأن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل الطبيعي على غرب وشمال غرب وشمال وشرق البلاد بمقدار يصل أقصاه إلى درجة (+1) على الشمال الغربي، وحول المعدل الطبيعي على وسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية، وأقل من المعدل على المنطقة الجنوبية بمقدار يصل إلى درجة (ــ1) أقل من الطبيعي.

وأشار إلى احتمالية وجود حالات جوية متطرفة كالأمطار الغزيرة، مبينا أن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، إنما يتم التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى التي تبث في الموقع الالكتروني للمركز.

التوقعات الفصلية للشتاء:

يشمل ديسمبر - يناير - فبراير

الموسم الأبرد مع أقصر أيام

مصحوب بحالات عدم استقرار بالغلاف الجوي

يبدأ فلكيا الثلاثاء 21 ديسمبر 2020م

ينتهي الأحد 20 مارس 2021م