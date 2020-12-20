برنامج لتطوير البحث والابتكار بجامعة جدة

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وتناول وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف أهداف الورشة وأثرها المأمول في تعزيز الأولويات البحثية للجامعة، لتتوافق مع الأولويات الوطنية والفرص المنطقية واحتياجات القطاع الخاص في مساري الأبحاث العامة والأبحاث الموجهة، آملا أن يتم استثمار المبادرة للسنوات المقبلة لتعظيم القدرات البحثية في الجامعة واستكمال البنية التحتية في مجال البحث العلمي.ثم استعرض وكيل عمادة البحث العلمي الدكتور مناجي الكناني أهداف مبادرة التمويل المؤسسي مع وزارة التعليم، وأهداف برنامج الجامعة البحثي لهذا العام وأولوياته ومسارته وضوابط تقييمه ومخرجاته المتوقعة.
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