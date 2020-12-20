شكرا لقرائتكم خبر بأمر الملك .. ترقية 318 عضوا في النيابة العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بترقية 318 من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على كادر أعضاء النيابة العامة.

وثمن النائب العام الشيخ سعود المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكدا أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للنيابة العامة بما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحث المعجب منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، سائلا المولى - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل القيادة الرشيدة.