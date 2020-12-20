شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني يكشف طرق الاحتيال ويحذر من الكسب السريع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي:" أي شيء فيه كسب سريع وغامض اعرف أن فيه نصب أو عمل غير نظامي ".

وأضاف " الوهيبي " خلال حواره عبر برنامج " سيدتي ":" النصابين في الغالب من خارج المملكة، فالطماع فريسة النصاب ".

وكشف " الوهيبي " عن طرق الاحتيال، قائلا إنها تشمل استخراج رخص القيادة ومكاتب استئجار السيارات، وتوقيع سند أو كمبيالة في مكاتب تأجير السيارات.