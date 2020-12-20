شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تكشف آلية نشر نتائج الاختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، اليوم الأحد، آلية نشر نتائج الاختبارات عن بُعد.

وقالت، أن تعامل الطلاب والطالبات مع الاختبارات عن بُعد تم بشكل جيد، مشيرة إلى أن التقارير الخاصة بالفترة الصباحية باليوم الأول أظهرت مؤشرات مطمئنة لسير عملية الاختبارات عن بُعد.

و أكدت أن المعلمين سيقومون برصد درجات الطلاب والطالبات عبر نظام "نور"، ثم تظهر النتائج على النظام مع نهاية الاختبارات بشكل كامل.

وأشارت إلى أن اليوم الدراسي عبارة عن 3 ساعات، يتم تخصيص من 20 إلى 40 دقيقة فقط منها لأداء الاختبارات يوميًا، مؤكدة أن بقية اليوم الدراسي يتم استغلاله في المراجعة.