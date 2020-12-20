شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة تلقي الأمير عبدالرحمن بن مساعد لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو الأمير عبدالرحمن بن مساعد، يلتقى اليوم الأحد، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك ضمن المراكز المخصصة لعملية التطعيم.

وعبر " بن مساعد " عن امتنانه للممرضة التي أعطته اللقاح، قائلًا:" ما شاء الله يدك خفيفة "، كما أبدى عن امتنانه للكادر الطبي، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

وكان عبدالرحمن بن مساعد قد أعلن في وقت سابق، أنه استطاع حجز موعد عبر تطبيق " صحتي " للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد اليوم.