الحصيني: دخول «المربعانية» الإثنين.. 13 يومًا من البرد القارس

أكد الراصد الفلكي عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأحد يوافق دخول النجم الثاني من المربعانية، المعروف بـ(نجم القلب)، ومعه يشتد البرد.

ولفت الحصيني إلى أن مدة هذا النجم 13 يومًا، وهو مظنة البرد متى ما تسرّب هواء.. أصله قطبي أو سيبيري.. فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، ويتخلل هذا النجم بداية غرس العنب وتُقلم فيها الأشجار.

وأضاف الحصيني، أنه في هذه الفترة يمكن زراعة بعض الخضراوات كالبطاطس، والحبوب كالعدس، والفول، والحلبة.. وفيه هجرة الأوز الشتوي؛ حيث تقول العرب: إذا طلع القلب امتنع العذب، وجاء الشتاء، وصار أهل البوادي في كرب ولا يُمكن للفحل إلا ذات ترب.

ولفت الحصيني إلى أن دخول الشتاء فلكيًّا بشمال الكرة الأرضية، ومنها بلادنا السعودية، يوافق غدًا الإثنين 1442/5/6هـ، بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء، ‏وفيه برد الانصراف، وعنه تقول العرب: لا برد إلا بعد الانصراف؛ حيث تنصرف الشمس عن مدار الجدي وتعود إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوبًا.

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