بعد أشهر من توقفها.. الصحة تمنح الضوء الأخضر لمنسوبيها للتمتع بالإجازات السنوية

منحت وزارة الصحة الضوء الأخضر لمنسوبيها بالتمتع بالإجازات السنوية، اعتبارًا من اليوم الأحد، بعد توقفها منذ تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في تعميم صادر من وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية وزعته الوزارة اليوم على جميع الإدارات وفروع الوزارة بالمناطق.

وقالت وزارة الصحة في التعميم الصادر عنها اليوم: "في إشاره لتعميم الوزير1441-1436944 وتاريخ 14/7/1441 والمرفق نسخة منه والمشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم 35280 وتاريخ 7/6/1441هـ والمتضمن رفع مستوى اللجنة المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم 34130 وتاريخ 1/6/1441هـ بشأن تفشي فيروس كورونا؛ وحيث تمت الإشارة في الفقرة أولًا من التعميم المشار إليه أعلاه الى تأجيل كل أنواع الإجازات (عدا حالات الضرورة التي تقدرها المنشأة) وذلك للعاملين الصحيين في القطاعين الحكومي والخاص اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وتابع البيان: وحيث نوهت الوزارة إلى أنه بالإمكان منح الإجازات السنوية اعتبارًا من تاريخ صدور هذا التعميم على أن يتم التقيد بما ورد في المادة 130 في الفقرات (أ ب ج د) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 1550 وتاريخ 9/6/1440هـ وعلى أن يطبق على كل البرامج في الوزارة وفقًا للوائح المنظمة لذلك وبما لايؤثر على تقديم الخدمة الصحية.

ووجهت وزارة الصحة شكرها إلى جميع العاملين في القطاع الصحي على ما بذلوه من جهد وعمل خلال الفترة الماضية.