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260 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم عن بعد في عسير
دعم المجتمع التعليمي بـ800 مشرف ومشرفة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
انتظم أكثر من 260 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير، اليوم الأحد، في اختبارات نهاية الفصل الأول “عن بعد” للعام الدراسي الجاري.
وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة، سعد الجوني، أن الإدارة والمدارس التابعة لها أعدت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات عن بعد بمشاركة الإدارة ذات العلاقة ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، تضمنت دعم المجتمع التعليمي بـ800 مشرف ومشرفة لمتابعة سير الاختبارات من خلال المتابعة اليومية لنحو 1300 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية.
ولفت إلى أنه تم تفعيل الهاتف الاستشاري من قبل وحدة الخدمات الإرشادية ومتابعة الحالات الفردية والخطط المقدمة للطلاب والطالبات، إضافة إلى إنشاء مراكز لدعم الاختبارات ومعالجة الجوانب التقنية وتقديم الخدمات اللازمة للطلاب والطالبات الذين يتطلب تنفيذ الاختبارات لهم حضوريًّا.
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