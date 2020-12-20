ضبط مشك و6 بنادق صيد مخالفة في جدة

2020-12-20

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي - جدة

تمكن رجال حرس الحدود بجدة، في ضبط 6 بنادق صيد بحري ومشك مع مخالفين خالفوا أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن موظفي الثروة السمكية باشروا بلاغًا واردًا من حرس الحدود بمركز أبحر بضبط بندقيتين صيد بحري مع مواطن، وبلاغا آخر من حرس الحدود بمركز الشعيبة بضبط 3 مواطنين بحوزتهم 4 بنادق صيد مخالفة لنظام الصيد البحري، وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وأكد المهندس الغامدي استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.



